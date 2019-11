Budrio: capriolo investito lungo la San Vitale, salvato dai Vigili del Fuoco

Sono stati i Vigili del Fuoco con una squadra di Budrio, a salvare un capriolo ferito, probabilmente dopo essere stato investito da una vettura in via San Vitale, all'incrocio con via Zenzalino.

Individuato l'animale, i caschi rossi lo hanno messo al sicuro, e da una prima analisi sembra che abbia riportato ferite nella collisione con il veicolo. Un intervento che ha anche provocato la congestione del traffico su via di San Vitale , perché numerosi i cittadini che si sono fermati perché volevano dare una mano.

Sul posto anche i Carabinieri, che hanno gestito laviabilità. I vigili del fuoco hanno poi allertato l'associazione per il recupero della fauna selvatica di Monte Adone, a cui è stato affidato il capriolo.