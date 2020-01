Incidente a Budrio: un morto e un ferito sulla Trasversale di pianura

Tragico incidente sulla Trasversale di Pianura tra Riccardina e Budrio. La sala operativa 115 ha ricevuto una chiamata di soccorso dal Servizio Territoriale 118 alle 18.20 di oggi pomeriggio.

A scontrarsi tre auto, i conducenti sono rimasti incastrati all'interno degli abitacoli. I Vigili del fuoco sono intervenuti con tre squadre e l'autogru.

Per uno dei tre feriti non c'è stato nulla da fare: il personale medico, intervenuto con due ambulanze e l'elicottero, ha cercato di praticare la rianimazione ma senza successo. Un secondo ferito è stato ricoverato all'ospedale Maggiore in codice 2, mentre è rimasto illeso il terzo conducente.

Sul posto anche i Carabinieri. Trasversale chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso. Vigili del fuoco ancora sul posto.

