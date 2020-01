Incidente a Budrio, muore a 28 anni Luigi Roffi

Si chiamava Luigi Roffi e aveva 28 anni la vittima del tragico incidente stradale avvenuto ieri sera a Budrio, sulla Trasversale di Pianura. Dopo uno scontro tra tre auto, è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo e, nonostante il personale medico del 118, intervenuto con due ambulanze e l'elicottero, abbia cercato in tutti i modi di rianimarlo, non ce l'ha fatta.

L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio e sul posto sono accorsi anche i Vigili del fuoco con tre squadre e l'autogru. Per Luigi, che abitava a Castenaso, non c'è stato nulla da fare. Un secondo ferito è stato ricoverato all'ospedale Maggiore in codice 2, mentre è rimasto illeso il terzo conducente. La Trasversale è rimasta chiusa per diverse ore per permettere le operazioni di soccorso.