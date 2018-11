Incidente in piazza dell'Unità, scontro bus - auto

Brutta giornata per gli autobus a Bologna, dove stamane sono rimasti coinvolti in due incidenti stradali, avvenunti a distanza di pochi minuti.

Il primo ha visto coinvolto il bus di linea 37 e una carrozzina elettrica per disabili, il secondo incidente si è invece registrato verso le 10.30 in piazza dell'Unità. Qui, secondo quanto riferiscono alcuni testimoni, il mezzo pubblico avrebbe urtato una Mercedes di coloro scuro, stringendola in prossimità della curva. L'autista, forse non accorgendosi di aver urtato la vettura, avrebbe poi proseguito la marcia fino alla prima fermata utile, su via di Corticella. Qui l'auto l'avrebbe raggiunto e invitato a fermarsi.

Dalle prime informazioni, nessuna persona sarebbe rimastra ferita nell'impatto. Sul luogo è intervenuta la polizia.