Incidente alla Barca tra due autobus: paura tra i passeggeri

Nessun ferito ma tanta paura per un gruppo di passeggeri che l'altra sera, in zona Barca sono stati coinvolti in un incidente tra due autobus, all'altezza della Rotonda Malaguti, alle porte di Casalecchio.

Il mezzo un bus urbano della linea 20/b in transito lungo il percorso deviato per la partita al Dall'Ara, è andato a scontrarsi con un altro bus della linea 21. Sulla dinamica sono in corso accertamenti della Polizia Municipale di Bologna. Secondo alcuni passeggeri testimoni, il 20 avrebbe cercato di superare il bus 'collega' in rotonda, finendo però per urtare con la coda del mezzo uno degli specchietti anteriori dell'altro mezzo. Nessun ferito tra le persone trasportate dai mezzi, ma la paura è stata tanta. I rilievi sono durati per circa mezz'ora, durante i quali è sopraggiunto un altro mezzo che ha trasportato i viaggiatori rimasti appiedati a destinazione.