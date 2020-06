Precipita in un canale con l'auto, grave un 48enne

Ha perso il controllo della sua auto ed è finito in un canale di scolo, ferendosi gravemente. È successo alle 21 circa di ieri in via Canaletta ad Argelato quando i carabinieri della Stazione di Pieve di Cento sono intervenuti per un incidente stradale in cui è rimasto coinvolto un quarantottenne italiano che era alla guida di una Lancia Y.

Secondo i primi accertamenti svolti dai militari, l’automobilista si sarebbe ferito gravemente nell’impatto. L’uomo è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna e ricoverato nel Reparto di Rianimazione. La viabilità è stata svolta dai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di San Giovanni in Persiceto.