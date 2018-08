Incidente a Riccione: cade dalla bici, 76enne bolognese è grave

E' incappata in una rovinosa caduta e ora è in gravi condizioni. L'incidente si è verificato questa mattina, intorno alle 8.30, a Riccione nel sottopasso tra viale Verdi e via Emilia.

Una donna, 76enne bolognese, probabilmente in vacanza in riviera, secondo alcuni testimoni, sarebbe caduta autononomamente mentre pedalava in sella alla sua bicicletta. Rovinata sull'asfalto è rimasta a terra in stato di semi- incoscienza. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e auto medica. Ai primi soccorritori le condizioni della signora sono apparse subito molto serie e, dopo essere stata stabilizzata, è stata trasportata d'urgenza al Trauma Center del "Bufalini" di Cesena in codice di massima gravità. Per accertare con esattezza la dinamica del sinistro, è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri.

Ieri notte, un'altra tragedia delle vacanze: un 18enne di Bentivoglio è morto dopo essersi schiantato contro un albero nel ravennate.