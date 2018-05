Incidente sulla Provinciale, carambola fra tre mezzi: 53enne muore sul colpo

Gravissimo incidente stradale questa mattina intorno alle 7 nel territorio di Castelvetro di Modena. Lo scontro è stato violento e nell'impatto ha perso la vita il conducente del furgone, un uomo di 53 anni di Savigno. La circolazione è stata completamente sospesa e il traffico deviato.

All'incrocio tra la Provinciale 569 per Sassuolo e via Lunga si sono scontrati un autocarro, un furgone e una vettura. Secondo la prima ricostruzione, il furgone si sarebbe immesso nel momento in cui sopraggiungeva il tir, che a sua volta si è intraversato andando a colpire l'automobile che procedeva in senso opposto. Sul posto anche i Carabinieri.​ Lo riporta Modena Today.

Inutili per l'uomo i soccorsi del 118, coadiuvati dai Vigili del Fuoco. E' invece stato estratto gravemente ferito ma ancora vivo il conducente dell'auto, che è stato trasportato all'Ospedale. Purtroppo l'uomo, un 52enne di Castelvetro, è deceduto a sua volta dopo l'arrivo a Baggiovara. Solo traumi lievi per il camionista.