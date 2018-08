Incidente in zona Fiera: Camion ribaltato alla Rotonda Canè

Un camion di grosse dimensioni ribaltato, "accasciato" su un fianco di fronte all'ingresso Nord della Fiera di Bologna, alla Rotonda Dante Canè che collega il quartiere fieristico all'ingresso in autostrada.

La scena è stata immortalata ieri sera intorno alle 19.00 da diverse persone che hanno immortalato anche la presenza dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale, in campo per intervenire in termini di soccorsi e viabilità.

L'autista del camion, come precisano dal Comando della Municipale, ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltato senza coinvolgere altri veicoli. Alla guida un uomo nato in Romania nel 1971, che non si è ferito gravemenete ed è stato accompagnato all'Ospedale Maggiore di Bologna.

Dopo il terribile incidente di lunedì a Borgo Panigale, la vista sinistri collegati ai mezzi pesanti suscita maggiore sensibilità da parte di tutti: sulle dinamiche di questo ribaltamento non si sarebbero ancora dettagli, ma pare che non ci siano stati feriti.