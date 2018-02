Incidente a Camugnano: esce di strada con il furgone, muore 61enne

Un uomo di 61 anni, residente a Bologna, è morto sulla strada provinciale 62, nel tratto che collega Camugnano al bacino del Brasimone. La chiamata al 118 è arrivata intorno alle 8 di questa mattina. Sul posto, oltre ai sanitari, anche i vigili del Fuoco di Bologna e i Carabinieri di Vergato.

Per il 61enne, impegnato con il suo furgone per la consegna di pacchi postali nei centri abitati dell'alto Appennino, non c'è stato nulla da fare. Sono in corso di accetamento le cause della morte: la vettura non riporterebbe segni di urto, e quindi non si esclude che l'uomo abbia avuto un malore alla guida.