Incidente a Casalecchio: frontale tra auto, porrettana chiusa per ore

Code e traffico importanti sulla Porrettana questa mattina per un incidente tra due auto, avvenuto intorno alle 7:30 a Casalechio, in località San Biagio, all'incrocio con via Bolsenda. Infatti, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale di Casalecchio, intervenuta sul posto assieme ai sanitari del 118, una 500 e un furgoncino son andati a scontrarsi frontalmente.

Non gravi ma feriti i due conducenti dei veicoli, rispettivamente un 25enne cittadino italiano e un 30enne cittadino rumeno. Subito si sono formate pesanti code in entrambe le direzioni di marcia, e il traffico è stato fatto deviare sulle strade secondarie.

La situazione è ritornata parzialmente alla normalità solo in tarda mattinata: ad appesantire la situazione della viabilità anche quanto accaduto 2 ore più tardi, in via Calzavecchio, dove un uomo è morto.