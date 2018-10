Incidente a Casalecchio: moto finisce sotto un'auto, centauro in ospedale

Disagi al traffico sulla via Porrettana per un incidente avvenuto alle 14 circa di oggi. Per motivi ancora da accertare, un motociclista nell'impatto con un'auto è finito sotto alla carrozzeria. Sul posto l'ambulanza del 118 e la Polizia Municipale per i rilievi. E' stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre il centauro.

Da quanto si apprende, non sarebbe rimasto ferito gravemente.