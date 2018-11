Incidente moto - furgone: Porrettana chiusa al traffico, centauro gravissimo

Gravissimo l'incidente lungo la Porrettana, nei pressi della rotatoria all'incrocio con via Fattori, dopo l'abitato di San Biagio, in zona Faianello, e la strada al momento è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Lo schianto è avvenuto alle 14 di oggi, 9 novembre, e immediatamente sul posto si sono recate ambulanze, carabinieri e alcune squadre dei vigili del fuoco.

Lunghe code si registrano in zona, e la dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio delle autorità competenti.

Da quanto si apprende al momento, nello schianto sarebbe rimasti coinvolti un furgone e una moto e ad avere la peggio è stato il centauro, trasportato in gravissime condizioni all'ospedale Maggiore.