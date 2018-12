Caos in centro a Casalecchio di Reno per il passaggio a livello bloccato da un mezzo rimasto fra le sbarre: traffico paralizzato e Polizia Municipale e Carabinieri sul posto per cercare di riportare le cose alla normalità, anche se pare ci vorrà del tempo. E' successo poco dopo le 16.30.

