Incidente a Casalfiumanese: scontro tra auto, conducente sotto effetto di droghe

I Carabinieri della Stazione di Casalfiumanese hanno denunciato un automobilista di 55 anni per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. La denuncia per l'uomo, cittadino marocchino, è scaturita a seguito dell’esito delle analisi ematiche che l’Ausl di Imola aveva eseguito nei confronti del conducente che qualche giorno fa era rimasto coinvolto in un incidente stradale con un’altra autovettura condotta da una 49enne italiana che stava transitando sulla Strada Provinciale “610” Montanara, all’altezza di Casalfiumanese.

L’impatto era stato violento e i due automobilisti erano finiti al Pronto Soccorso. 15 giorni di prognosi per la donna, 7 per l’uomo che oltre ad essere medicato era stato sottoposto anche alle analisi del sangue. Queste hanno rilevato che il 55enne marocchino stava guidando sotto l’effetto dei cannabinoidi con un valore Thc di 3,9 ng/ml.