Incidente mortale, investito dal camion dei rifiuti: anziano morto sul colpo a Casalfiumanese

Un 84enne è morto il 30 giugno in via Bordona, sulla Sp15, tra Sassoleone e Casalfiumanese, dopo essere stato travolto da un mezzo per la raccolta dei rifiuti guidato da un 37enne.

L'investimento è avvenuto poco dopo le 11.30. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Casalfiumanese che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, l'ambulanza e i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso del pensionato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In attesa degli accertamenti, come di prassi, il conducente è stato denunciato per omicidio colposo stradale.