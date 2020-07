Incidente a San Lazzaro: scontro tra due auto, un ferito grave

Incidente a Castel De'Britti, fgrazione alle porte del comune di San Lazzaro di Savena nel Bolognese. Alle ore 01:25 di ieri notte, i Carabinieri sono intervenuti in via Idice, per rilevare un incidente stradale tra due automobilisti, un ventenne italiano alla guida di un’Opel Corsa e un cinquantottenne italiano alla guida di una Lancia Y.

Quest’ultimo è stato trasportato d’urgenza (codice tre) al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna e ricoverato nel Reparto di Rianimazione. Anche l’altro automobilista e i due passeggeri che stava trasportando, la sorella ventiduenne e il fratello ventiquattrenne, italiani, sono rimasti feriti, ma in maniera meno grave. La dinamica dell'accaduto è in fase di accertamento.