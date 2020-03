Incidente a Castel Del Rio: sbanda con la moto e precipita nel dirupo, morto a 51 anni

E' morto dopo un brutto incidente sulla Sp610 Montanara R.G. 51 anni, motociclista vittima di un incidente stradale nei pressi di Castel Del Rio, comune dell'imolese. L'elisoccorso è decollato ieri nel primo pomeriggio per portarsi sul posto dove già era presente un'ambulanza e i carabinieri di Casalfiumanese.

Secondo i primi accertamenti -ancora in corso- sembra che per qualche causa ancora ignota, il 51enne sia prima sbandato con la sua moto, una Ducati, mentre andava in direzione Imola poco dopo il comune alidosano, per poi essere sbalzato e finire per cadere sul dirupo a fianco della strada. Troppo gravi le ferite per il centauro, che qualche minuto dopo il recupero del corpo è spirato lungo la corsa in ospedale.