Precipita con l'auto di notte nella scarpata, morto un uomo

Incidente a Firenzuola: auto fuori strada a Coloniale

„Il corpo di un uomo di 82 anni, cacciatore della zona, è stato recuperato ieri notte dai vigili del fuoco di Firenze in collaborazione con i colleghi di Bologna, dopo un incidente di auto dall'esito tragico.

Il veicolo del soggetto è stato ritrovato infatti in una zona impervia in località Coniale, ai piedi din una scarpata di una ventina di metri lungo il corso del fiume Santerno, al confine con Emilia e Toscana. Le operazioni di soccorso, iniziate intorno alle 22:40 hanno richiesto diverso tempo e l'aiuto di auto gru per recuperare il mezzo.

Raccolta la carcassa dell'auto dalle acque del fiume, i soccorritori hanno trovato il corpo senza vita dell'anziano signore dentro l'abitacolo, affidandolo al 118.“