Incidente a Castel Guelfo: finisce fuori strada, gravissimo 52enne

Un impatto violentissimo questa notte in via Dozza a Castel Guelfo. Un automobilista 52enne, residente in provincia di

Biella, per cause da accertare, è finito fuori strada mentre si trovava al volante di una Smart.

A seguito delle ferite riportate, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice di massima gravità al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione che stanno indagando sulla dinamica.

Ieri notte un altro incidente grave . tra via Turati e via Frullo a CastenasoIncidente in via Frullo a Castena Ad avere la peggio il conducente di un'utilitaria.