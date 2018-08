Castel Maggiore: scontro bici-auto, ciclista in rianimazione

Un grave incidente si è verificato questa notte intorno all'una in via Galliera, sulla SP4, a Castel Maggiore. Da quanto si apprende, un ciclista di 35 anni, non ancora identificato perché privo di documenti, è stato investito da una Ford Fiesta guidata da un 30enne italiano, risultato positivo all'alcol test (0.59 grammi per litro).

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e l'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito all'ospedale Maggiore, dove è ricoverato in rianimazione. L’automobilista, positivo all’alcol test, al momento è stato sanzionato in via amministrativa per guida sotto l’influenza dell’alcool.

Altri due incidenti sono avvenuti nella mattinata a Sant'Agata Bolognese e a Crevalcore.