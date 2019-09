Non si fermano all'alt, fuggono e causano incidente: ferita una donna

Un lungo inseguimento della Polizia locale di Reno-Galliera, durato quasi 10 km, al termine del quale una donna di 51 anni è rimasta ferita inseguito all'incidente causato dai fuggitivi.

Serata animata ieri lungo le strade di Funo e Castel Maggiore, dove alla fine un 19enne con parecchi precedenti è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Dentro l'auto poi sono stati rinvenuti attrezzi da scasso, contanti e merce probabilmente rubata.

Erano le 19:15 circa quando una pattuglia in servizio cerca di fermare una Seat Leon grigia, priva della copertura assicurativa, controllata da remoto con le telecamere.

L'auto non si è fermata all’alt, ed è partito l'inseguimento, interrotto più volte dal tentativo del conducente della Seat di 'seminare' gli agenti, fermandosi e ripartendo quando questi erano scesi dal veicolo per controllarli.

E' ricominciato quindi l’inseguimento, prima sulla Trasversale di Pianura, poi, dopo che il fuggitivo aveva invertito la marcia, nuovamente sulla via Galliera nel centro dell’abitato di Funo e ancora a Castel Maggiore.

Mentre una seconda pattuglia della Polizia Locale Reno Galliera si avvicinava per cercare di bloccare l’auto in fuga, la Seat, sempre inseguita, ha imboccava contromano la rotatoria Gramsci – Matteotti, in centro a Castel Maggiore, per dirigersi sulla via Matteotti verso la Provinciale Saliceto, che corre, a est, parallela alla via Galliera. Giunto però a una rotonda, l'auto dei fuggiaschi è finita in testacoda, andando a scontrarsi con una Ford Mondeo.

L’impatto è stato abbastanza violento, ma per fortuna senza conseguenze gravi per i passeggeri: la conducente della Ford, una donna di 51 anni, è stata ricoverata e poi dimessa con una prognosi di 7 giorni mentre il fuggitivo ha rifiutato le cure per sé e per il passeggero, minorenne, suo parente.

Il conducente della Seat, risultato essere cittadino bosniaco nato in Italia, di soli 19 anni ma con un dossier a suo carico di tutto rilievo, avendo collezionato condanne per violenza, rapina e una accusa di tentato omicidio. A bordo del suo veicolo, inoltre, sono stati recuperati attrezzi per effrazione, un passamontagna nero, oltre a 490 Euro e un’autoradio di cui l’uomo non è stato in grado di dimostrare la provenienza.