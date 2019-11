Incidente a Castel Maggiore: scontro auto-camion, due feriti e strada chiusa

Incidente questa mattina a Castel Maggiore, dove un auto e un camion si sono scontrati in via di Saliceto. Sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco, unitamente ai sanitari del 118.

Via Saliceto chiusa al traffico veicolare tra le vie Di Vittorio e Matteotti, mentre i soccorritori hanno operato per estrarre i feriti dagli abitacoli dei mezzi. Le condizioni dei conducenti sono, a quanto si apprende, di ferite serie ma non gravi. La dinamica dello schianto è ancora in via di ricostruzione, ma l'auto ha terminato la sua corsa nel fosso.