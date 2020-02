Castel Maggiore, camion esce di strada: strada chiusa per ore

Via di Saliceto chiusa per alcune ore questa notte a Castel Maggiore, dopo che un camion autoarticolato è uscito di strada finendo nel fossato adiacente. Il mezzo è stato rimesso in carreggiata da due autogru, mentre 118 e carabinieri hanno assistito il conducente, uscito incolume dall'uscita di strada. Le cause dell'incidnte sono in corso di accertamento. Nel corso della notte la strada è stata di nuovo resa percorribile.