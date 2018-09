Incidente a Castel San Pietro: auto in un fosso, persona resta intrappolata

Brutto incidente questa mattina a Castel San Pietro Terme. Il sinistro è avvenunto alle 7:40 in Via San Giovanni all'incrocio con la SP 31 (Via Stradelli Guelfi).

Nell'impatto sono rimaste coinvolte due auto, che sono uscite fuori strada, rovinando in un fossato.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto con due autopompeserbatoio, un'autogrù e anche con i sommozzatori. Durante la richiesta di soccorsi al 115, è infatti stata riferita la rottura di una tubazione dell'acqua a seguito dello scontro, che inizialmente aveva fatto temere la possibilità che le auto potessero essere sommerse.

L'intervento- riferiscono gli elmetti rossi - è stato comunque difficoltoso a causa dalla perdita, ma fortunatamente i soccorritori sono riusciti a liberare una persona rimasta intrappolata in una delle due auto e a mettere in sicurezza le autovetture coinvolte.

Sul posto presenti, oltre al 118 che ha soccorso la persona rimasta incastrata nell'abitacolo, anche il personale della Polizia Municipale.