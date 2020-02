Incidente a Castello d'Argile, cede il manto stradale: betoniera incastrata

A causa del cedimento del manto stradale, una betoniera usata per la manutenzione del canale emiliano-romagnolo, è rimasta bloccata. La chiamata lla sala operativa del 115 è arrivata alle 11.30 di oggi, 11 febbraio.

E' accaduto nel territorio di Castello d'Argile presso la frazione Mascarino-Venezzano. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco dal distaccamento di San Pietro in Casale e dalla Centrale che hanno messo in azione l'autogru per il recupero del mezzo pesante e la rimessa in carreggiata.

