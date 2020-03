Incidente a Castello D'Argile: arriva l'elisoccorso

Vgili del fuoco, carabinieri ed elisoccorso per un incidente a Castello D'Argile nel primo pomeriggio. Un uomo è stato ricoverato in codice di media gravità al Maggiore di Bologna, dopo che l'auto che conduceva, un'Audi, ha tagliato la rotonda di via nuova ed è finito fuori strada. I sanitari del 118 hanno soccorso il soggetto e lo hannocaricato in eliambulanza. Non risultano altri veicoli coinvolti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.