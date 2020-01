Incidente a Castenaso, auto si scontrano: un ferito

Incidente a Castenaso, dove in via XXI ottobre i vigili del fuoco sono dovuti intervenire dopo un tamponamento tra due auto. Una delle autovetture, alimentata a metano, a causa del violento impatto, ha perso le due bombole serbatoio, dalle quali si stava disperdendo il gas nell’ambiente circostante. Sul posto oltre al 115 presente il 118 che ha preso in carico uno dei conducenti, rimasto ferito, e lo ha trasportato all’ospedale di Budrio, e una pattuglia della Polizia Locale.