Incidente a Castenaso: auto si tamponano, San Vitale bloccata per un'ora

Incidente alle porte di Castenaso. Quattro auto si sono tamponate ieri pomeriggio, intorno alle 16, all'altezza dell'incrocio tra la Sp 253 'San Vitale' e via Carlina. Sul posto sono intervenute le ambulanze e anche l'elisoccorso, ma dopo un primo accertamento tutti i feriti sono risultati lievi. La strada è stata chiusa all'uscita della rotonda Martiri 21 ottobre 1944 per oltre un'ora, in direzione di Medicina, per consentire alla Polizia Municipale di Catenaso di effetuare i rilievi di rito. Rilevanti le ripercussioni sul trafico locale.