Incidente mortale a Castenaso: frontale tra auto, una giovane perde la vita

Una ragazza ha perso la vita in uno scontro tra auto avvenuto intorno alle 16 a Castenaso, in via Lungosavena. La vittima è Lucia Ricci, ventenne originaria di Budrio.

Da quanto si apprende due vetture si sono scontrate frontalmente sulla carreggiata in direzione Granarolo. La giovane sarebbe deceduta sul colpo. E' rimasto ferito un altro passeggero e risultano gravissime le condizioni dell'altro automobilista. Sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale per i rilievi e i Carabinieri, oltre ai sanitari del 118. E' stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre le vittime.

La viabilità è stata temporaneamente interrotta.