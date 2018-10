Incidente a Castenaso, la vittima è Lucia Ricci: morta a soli 19 anni

Le immagini dei resti della Fiat Punto uscita di strada sulla Lungosavena a Castenaso ieri pomeriggio parlano chiaro: la gravità dello scontro frontale fra due auto è evidente. A perdere la vita in questo terribile incidente avvenuto intorno alle 16 è stata la giovanissima Lucia Ricci, 19enne di Budrio, che viaggiava nel posto passeggero al fianco del fidanzato.

Immediati i soccorsi e l'intervento dell'elicottero del 118, che però sono stati resi inutili dalla gravità delle condizioni della ragazza, che lavorava in un bar a Budrio. Ferite in modo non grave e trasportate all'Ospedale Maggiore le altre due persone coinvolte, il 24enne (in macchina con la ragazza) e il 49enne che guidava il secondo veicolo, una Skoda.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale per i rilievi e i Carabinieri, oltre ai sanitari del 118. E' stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre le vittime.

Gallery