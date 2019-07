Incidente a Castenaso, schianto tra 2 auto: un ferito grave

Brutto incidente ieri sera a ridosso dell’incrocio tra via Turati e via Frullo a Castenaso. Poco dopo mezzanotte e mezza, l’allarme è stato lanciato per un violento schianto che ha coinvolto due auto : una Fiat 500 con a bordo un gruppo di giovani, e un’utilitaria sulla quale viaggiava un uomo. Alla base dell’incidente forse una mancata precedenza al semaforo, ma l’esatta dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto sia per i rillievi sia per coadiuvare il traffico. Presente anche una pattuglia dell’Anc. Ad avere la peggio l’uomo alla guida dell’utilitaria: per estrarlo dalle lamiere della sua vettura infatti, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno lavorato per più di mezz’ora prima di riuscire a raggiungerlo. L’uomo è stato poi affidato alle cure dei sanitari del 118, che lo hanno subito trasportato al pronto soccorso , in codice di media gravità , ma al momento non sarebbe in pericolo di vita.