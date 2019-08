Castenaso: carambola tra 3 auto, ferita una donna

Brutto incidente ieri sera a Castenaso per una carambola tra tre auto. Erano da poco passate le 21,30 quando in via Turati, forse per una mancata precedenza, c’è stato lo schianto tra le tre vetture. L’esatta dinamica di quanto accaduto però, è ancora al vaglio del Nucleo radiomobile dei carabinieri di San Lazzaro, intervenuto non appena è stato lanciato l’allarme.

Nell’impatto è rimasta ferita una donna, traportata in codice di media gravità al pronto soccorso dal personale del 118. Sul posto anche la territoriale di Castenaso e una pattuglia dell’Associazione Nazionale Carabinieri che ha dato ausilio al Norm per la gestione della viabilità.

La circolazione in viaTurati è stata Interrotta, fino a quando le tre auto, semi distrutte, non sono state rimosse e il traffico deviato su strade alternative secondarie.