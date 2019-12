Scontro tra auto e furgoncino: due feriti a Villanova di Castenaso

Incidente in tarda mattinata tra un'auto e un furgoncino a Villanova, in Via Tosarelli, all'altezza della GrossMop. A bordo della macchina, un'alfa romeo 147, c'erano due persone che sono rimaste entrambe ferite. Una in modo lieve, l'altra un po' più grave. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale Sant'Orsola.

La dinamica dell'incidente è ancora da accertare. Sul posto qualche disagio alla circolazione per i rilievi fatti dalle forze dell'ordine. Oltre ai carabinieri, una pattuglia Anc e la Polizia Stradale.