Incidente a Cesenatico: due bolognesi travolti da un'auto, gravissimo 61enne

Erano da poco passate le 17 quando in via Magrini a Cesenatico è avvenuto un gravissimo incidente stradale che ha visto coinvolto un’auto e dei pedoni.

L'auto, condotta da un 86enne cesenaticense, ha investito un 61enne e una 62enne bolognesi. A quanto sembra da una prima sommaria ricostruzione dei fatti, pare che un Renault Kangoo stesse procedendo su via Magrini direzione monte quando, nei pressi della rotatoria con via Cesare Battisti, ha travolto la coppia. L'uomo è stato caricato sul cofano del mezzo e ha sfondato il parabrezza, per poi essere scaraventato con violenza sull’asfalto. La donna sarebbe stata trascinata per alcuni metri.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con tre ambulanze e l’auto con il medico a bordo: le condizioni del ferito più grave sono molto serie. È ststo trasportato col codice di massima gravità al Trauma Center dell'ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. I medici si sono riservati la prognosi.

Ferita, ma non in pericolo di vita, la 62enne. Sul posto per i rilievi di rito la locale Polizia Municipale. Si sta chiarendo se al momento dell'incidente la coppia stesse attraversando la carreggiata sulle strisce. La strada è rimasta chiusa al traffico dal personale del Radiosoccorso Cesenatico.

