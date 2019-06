Incidente stradale: chiusa la strada statale 64 “Variante di Sasso Marconi”

E' stata riaperta intorno alle 1630 la strada statale 64 Var “Variante di Sasso Marconi” precedentemente chiusa in entrambe le direzioni per un un incidente avvenuto all’altezza del km 5,000, nel territorio comunale di Sasso Marconi, in provincia di Bologna. Lo rende noto l'Anas. Nell’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, una bimbo di 7 anni ha perso la vita.

Il traffico è deviato in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.