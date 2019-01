Incidente a Villanova di Castenaso: investito un ciclista

Un ciclista di 52 anni è stato investito questa mattina a Villanova di Castenaso. L'incidente è avvenuto pochi minuti dopo le 8 tra la rotonda all'ingresso della frazione di Castenaso e via Fiumana sinistra. Dalle prime indagini sembra che il 52enne stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stato colpito da un'auto, una Renault, guidata da un uomo di 62 anni.

Lanciato l'allarme sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 e una pattuglia della locale polizia municipale, che oltre a gestire la normale viabilità ha eseguito tutti i rilievi. Il ciclista è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Orsola, ma nonostante la schianto non sembra essere in pericolo di vita. Indagini per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto sono in corso.