Incidente sul ponte San Donato: spinge ciclista in strada, passa un'auto

Poteva avere conseguenza ben più gravi l'incidente consumatosi ieri pomeriggio sul ponte di via San Donato, quando una ragazza di 33 anni è rimasta leggermente ferita dopo aver sbattuto contro un' auto in marcia cadendo dalla bicicletta.

Soccorsa dai sanitari del 118 la donna per fortuna non ha riportato conseguenze gravi, ma l'attenzione della Polizia Municipale, impegnata a raccogliere i rilievi dell'incidente, si è rivolta a un terzo soggetto, un giovane di 32 anni, fermato poco distante.

Secondo quanto ricostruito sarebbe stato l'uomo a provocare l'incidente: incrociata la ragazza sulla stretta pista ciclabile disegnata sul marciapiede del ponte, il 32enne avrebbe ammesso di averla spinta in strada, giustificandosi di aver compiuto il gesto per difendere il cane. Per lui è infine scattata una sanzione.