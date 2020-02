San Lazzaro: incidente in via Repubblica, ciclista in ospedale

E' stato trasportato in condizioni di media gravità al pronto soccorso del Maggiore il ciclista caduto sull'asfalto oggi pomeriggio, alle 15, all'intersezione tra via Repubblica e via Venezia a San Lazzaro di Savena.

A lanciare l'allarme alcuni passanti che hanno notato l'uomo a terra e sul posto è intervenuta la Polizia Locale che ha immediatamente eseguito alcuni rilievi e avviato le indagini per capire se il ciclista sia stato urtato da una vettura, una moto, o sia caduto accidentalmente.

Da quanto si apprende al momento le telecamere di videosorveglianza, per la loro posizione, non avrebbero ripreso il punto dove è stato trovato l'uomo, e gli agenti della Polizia Locale stanno ascoltando alcuni testimoni per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Il ciclista non sarebbe in pericolo di vita.