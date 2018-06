Auto finisce nel burrone e resta in bilico sugli arbusti: occupanti salvati dagli Alpini

E' stato necessario un passaggio al Pronto soccorso di Porretta per due di loro, ma alla fine sono state tutte messe in salvo le quattro persone che ieri sera sono finite con l'auto fuori strada, precipitando nel ripido bosco sottostante per una quindicina di metri.

E' successo ieri sera, intorno alle 19:15: l'auto, in rientro da Monteacuto nell'Alpi, frazione di Lizzano in Belvedere, vicino al Corno alle Scale, è uscita di strada e ha iniziato a cadere nel bosco sottostante, fino a fermarsi, in bilico, su un mucchio di arbusti marci.

Provvidenziale l'intervento del soccorso alpino, chiamato da una delle quattro occupanti, tutte donne. I volontari sono arrivati sul posto e, dopo aver bloccato l'auto -una Panda- con l'aiuto di un carrattrezzi con verricello, hanno proceduto a estrarre tutte le persone dall'abitacolo per mezzo di una imbragatura.

Successivamente sono intervenuti sia il 118 che i vigili del fuoco che i Carabinieri di Lizzano, che dovranno fare luce sui motivi dell'uscita di strada del veicolo.