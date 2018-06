Incidente a Crespellano: camion si ribalta, ferito il conducente

L'autista 55enne di un mezzo pesante che trasportava materiale edile è ricoverato in condizioni di media gravità, dopo essere stato coinvolto in un incidente lungo via Bargellina, nei dintroni di Crespellano.

E' successo ieri pomeriggio: il camion, un 'quattro assi' adibito al trasporto di inerti pesanti, si è ribaltato mentre era carico e percorreva la strada in direzione via Papa giovanni XXIII. Sul posto sono arrivati Polizia Municipale di Valsamoggia, ambulanza e Vigili del fuoco: con l'aiuto di una autogru il mezzo è stato riportato in posizione, mentre il ferito è stato trasportato in ospedale. Per le operazioni necessarie, la strada è rimasta chiusa per circa quattro ore, con sensibili disagi al traffico locale.