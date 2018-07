Persiceto: investito da un pirata della strada, 63enne grave al Maggiore

E' caccia al pirata della strada che ieri sera, dopo aver investito un ciclista in via Crevalcore a San Giovanni in Persiceto, è fuggito, invece di fermarsi per prestare soccorso. Lo rendono noto i Carabinieri della Stazione di San Giovanni in Persiceto, che hanno avviato le indagini.

Il malcapitato, un sessantatreenne italiano, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso (ovvero quello di maggior gravità) al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna.

Sottoposto a un intervento chirurgico alla testa, è ricoverato nel reparto di rianimazione, la prognosi è riservata ed è in pericolo di vita.