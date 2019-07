Futa, incidente mortale moto - bus: chi era la vittima

E' Davide Morini, 46 anni, sposato e padre di tre fgli, l'uomo che nel pomeriggio di ieri ha perso la vita lungo la Futa dopo un violentissimo schianto contro una corriera. mentre rientrava da lavoro.

L'incidente è avvenuto nel territorio di Monghidoro, in località Cà del costa, e inutili i soccorsi: il 46enne è morto sul colpo, dopo essere finito sotto un bus della Tper.

Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della locale stazione per eseguire tutti i rilievi, ma la dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio delle autorità, e in seguito all'incidente la strada è rimasta chiusa per circa 4 ore.