Donna investita in via Agucchi, è grave

Incidente stamattina in via Agucchi, dove un’anziana è stata investita da un furgone. La donna, trasportata all'ospedale Maggiore in codice rosso, è in rianimazione e versa in gravi condizioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In base a quanto si apprende, l'anziana stava attraversando la strada quando il mezzo, proveniente da via Zanardi in direzione Marco Emilio Lepido, l’ha travolta. Per i rilievi è intervenuta la Polizia Locale.