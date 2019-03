Incidente Imola, investita sulle strisce pedonali: grave una donna

Brutto incidente a Imola. Ieri pomeriggio, in via Pirandello, una donna di 67 anni è stata investita sulla strisce pedonali da un'auto mentre attraversava la strada con la bicicletta . Il violento impatto è avvenuto poco prima delle 15, a poche decine di metri dal supermercato Famila.

La donna a causa dell'urto è finita sul parabrezza della vettura e poi sull'asfalto, e non è ancora chiaro se al momento dell'incidente fosse in sellla alla due ruote o meno. Saranno le indagini delle autorità a chiarire la dinamica di quanto accaduto: lanciato l'allarme infatti, sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi e la donna è stata trasportata al Maggiore di Bologna con l'elisoccorso, in gravissime condizioni, mentre le autorità hanno eseguito tutti i rilievi del caso.

Accertamenti in corso.