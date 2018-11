Incidente a Monterenzio: donna travolta da un'auto, in azione l'elisoccorso

Gravissimo incidente questa mattina a Cà di Bazzone, a Monterenzio, dove una donna è stata investita lungo via Idice. La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio delle autorità competenti, intervenute non appena è stato lanciato l'allarme: sul posto, infatti, i sanitari del 118 che, vista la situazione, hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso per il trasporto della donna in ospedale.

L'investimento è avvenuto alle 7,30, e alla guida della vettura una signora che non ha riportato ferite in seguito allo schianto, ma è ancora sotto choc.

Da quanto si apprende, sembra che la donna investita stesse attraversando, ma tutto è al vaglio delle autorità che stanno eseguendo tutti i rilievi del caso.

La normale viabilità è stata temporanemante interrotta per permettere l'intervento dei soccorsi.

Notizia in aggiornamento.