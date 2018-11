Incidente mortale ad Anzola: chi era la giovane vittima

Elvira Dorcas Ngoupaloum è la studentessa universitaria di 21 anni che ha perso la vita in seguito a un violento schianto lungo la via Emilina, a Lavino di Mezzo, nel territorio di Anzola. La ragazza, insieme a tre amici, era a bordo di una Suziki in Swift finita contro un albero: alla guida un giovane di 30 anni praticamente illeso, che ha perso il controllo della vettura probabilmente a causa di un colpo di sonno, ma indagini per stabilire l'esatta dinamica di quanto accaduto sono ancora in corso.

La giovane Elvira studiava a Bologna, dove abitava da qualche tempo. A bordo della Suzuki c'erano anche una 26enne e una 27enne, sotto choc dopo lo schianto e ricoverate all'ospedale Maggiore, ma non sono in pericolo di vita. Il gruppo, formato da studenti universitari del Camerun, era di ritorno da una serata trascorsa tra amici.