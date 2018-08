L'esplosione di Bologna fa il giro del mondo: la notizia sulla stampa estera

La notizia e, soprattutto le immagini "tragicamente spettacolari" dell'esplosione di Borgo Panigale, fanno il giro del mondo in pochi minuti. La drammatica esplosione di ieri pomeriggio è stata ripresa dalle principali testate giornalistiche del mondo che hanno titolato gli articoli "Bologna explosion: horrific video", "Accident on Bologna Highway Causes Explosion" e ancora "Apokalyptische Szenen: Explosion erschüttert Bologna".