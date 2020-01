Auto nel fosso lungo la Fondovalle: brutto scontro, quattro feriti

Brutto incidente lungo la Fondavalle Savena, all'intersezione con via Sant'Andrea di Sesto. Violento l'impatto avvenuto poco dopo le 15 tra due auto, una delle quali è finita in un fosso a bordo strada. Al suo interno una persona è rimasta intrappolata tra le lamiere, ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberarla.

In totale, conmpreso l'uomo sull'auto finita fuori strada, quattro le persone rimaste ferite: due adulti e un minore viaggiavano sull'altra vettura. Tutti trasportati in codice due all'ospedale Maggiore, e uno in eliambulanza. Nessuno è in pericolo di vita.

Presenti l'elisoccorso, il personale del 118, la Polizia Locale e i Carabinieri. La strada, nel tratto in cui si è verificato l'incidente, è stata chiusa al traffico per permettere tutte le operazioni di soccorso.