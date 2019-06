Incidente a San Lazzaro: frontale tra auto, un ferito

Brutto incidente lungo la via Emilia a San Lazzaro di Savena, in località Campana, dove oggi pomeriggio si è verificato uno schianto frontale tra due auto. L'allarme è stato lanciato poco dopo le 15, e sul posto sono immediatamente arrivati i sanitari del 118 e la polizia locale che ha coadiuvato il traffico ed eseguito tutti i rilievi.

L'esatta dinamica di quanto avvenuto è ancora al vaglio delle autorità, ma da una prima ricostruzione sembra che una donna di 75 anni alla guida di una Ford, abbia improvvisamente perso il controllo dell'auto invadendo la corsia opposta di marcia, dove stava sopraggiungendo una Peugeot. Inevitabile lo schianto, in seguito al quale l'uomo di 76 anni al volante della Peugeot è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso in codice di media gravità, ma non sarebbe in pericolo di vita.

La donna invece, sembra che abbia perso il controllo della vettura a causa di un 'colpo di calore': un lieve malore dovuto all'alta temperatura, dal quale si sarebbe poi ripresa.

Disagi sono stati registrati alla normale viabilità, per tutta la durata dei rilievi. Accertamenti su quanto accaduto sono ancora in corso.